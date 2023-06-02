Депутат Думы послушал сына и предложил отменить домашнее задание для школьников

Даванков признался, что послушал сына и предложил отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков признался, что послушал сына и предложил отменить домашнее задание для российских школьников, передает РИА Новости.

Он пояснил, что его ребенок, узнав о депутатских полномочиях, попросил написать закон, который отменит «домашку». По мнению Даванкова, если инициативу примут, разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Парламентарий пообещал, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с представителями департамента образования и науки Москвы. Вице-спикер отметил, что в мире уже используют подобную практику.

Школьников необходимо учить работе с технологиями будущего, добавил Даванков.

«В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде.

