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14:54, 2 июня 2023Россия

В Совфеде ответили на заявление США о нежелании вражды с россиянами

Сенатор Карасин призвал США подтвердить на практике слова о нежелании вражды с россиянами

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал США подтвердить практическими делами заявление о нежелании вражды с гражданами России. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее Блинкен заявил, что США не хотят, чтобы граждане России воспринимали их как врагов.

Такие позитивные эмоциональные заявления госсекретаря Соединенных Штатов надо его стране и руководству США подтверждать практическими делами. К сожалению, пока мы видим прямо противоположное. И это вызывает у нас чувство сожаления

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Это заявление сделано, наверное, для того, чтобы немного подмаслить. Американцы — люди, обладающие политической хитростью, поэтому они пытаются подобными выступлениями ввести в заблуждение свое общественное мнение и отчасти наше. Хотя я думаю, надежды на то, что они вводят в заблуждение российское общественное мнение, у них мало. Нас трудно теперь обмануть, потому что мы видим реальные действия», — заявил Карасин.

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Ранее стало известно, что спецслужбы США могут получить полный доступ к устройствам Apple российских пользователей. Федеральной службой безопасности России совместно с Федеральной службой охраны России была вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, проведенная с использованием мобильных устройств фирмы Apple (США).

В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

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