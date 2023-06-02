Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 2 июня 2023Мир

В ЕС обеспокоились из-за волны заражений новым вариантом коронавируса

Депутат ЕП Замбелли выразила опасения из-за распространения XBB-вариантов COVID-19 в Китае

Фото: China Daily / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Италии Стефания Замбелли обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с вопросом о том, как она оценивает ситуацию с волной заражений опасными XBB-вариантами COVID-19, которая, по ее словам, зафиксирована в Китае. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления Замбелли.

XBB-варианты коронавируса — субварианты омикрон-штамма коронавируса. На данный момент официально зарегистрированы XBB.1.5 «Кракен» и XBB 1.16 «Арктур».

«Новая волна случаев [заражений] COVID-19, вызванная в основном вариантами XBB, была зарегистрирована в Китае. По оценкам экспертов, к концу июня в стране будет фиксироваться 65 миллионов новых случаев в неделю. Высокая трансмиссивность (передаваемость — прим. «Ленты.ру») новых вариантов — даже выше, чем у омикрона, — вызывает озабоченность, при этом мало что изменилось с точки зрения их патогенности (способности вызывать заболевания — прим. «Ленты.ру»)», — предупредила парламентарий.

В связи с этим она обратилась к Еврокомиссии за разъяснениями о том, следит ли он за эпидемиологической ситуацией в Китае.

«В какой степени Еврокомиссия следит за развитием событий, связанных с новой волной случаев COVID-19 в Китае? Обеспокоена ли она возможным распространением новых вариантов вируса?» — говорится в тексте обращения Замбелли.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. Как сообщил глава ВОЗ, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.

«COVID-19 в настоящее время является установленной и постоянной проблемой здравоохранения, которая больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — говорится в заявлении организации.

Позднее Гебреисус добавил, что коронавирус никогда нельзя будет полностью искоренить и назвал данную проблему постоянной.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости
    Байден упал на церемонии и ударился головой при выходе из вертолета. Что происходит с американским лидером?
    Оливер Стоун заявил о желании услышать мнение Путина по Сноудену
    В ЕС обеспокоились из-за волны заражений новым вариантом коронавируса
    В ЕС подняли вопрос о возможном шпионаже при помощи смартфонов
    Телеведущая едва не оголилась в прямом эфире
    Россиянам дали советы по выбору черешни
    Уничтожение беспилотника под Курском системой ПВО попало на видео
    В ЕС прекратили действие российские страховки «Зеленая карта»
    На Украине предложили начать переговоры после денацификации страны
    Путин назвал важнейшую задачу государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.