В ВОЗ сочли COVID-19 укоренившейся проблемой

Глава ВОЗ Гебреисус заявил, что COVID-19 никогда нельзя будет полностью искоренить

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала COVID-19 укоренившейся проблемой. Соотвествующее видео с пресс-конференции появилось на официальном сайте организации.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что коронавирус никогда нельзя будет полностью искоренить. Также он счел данную проблему постоянной.

Ранее сообщалось, что ВОЗ отменило режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. По данным организации, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.

В то же время о сохраняющейся опасности инфекции в разговоре с «Лентой.ру» предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, вирус активно мутирует, провоцируя появление и распространение более заразных вариантов. Также она отметила, что в России ведется постоянный мониторинг изменения штаммов инфекции, а также актуализируется база вариантов коронавируса, которые циркулируют на данный момент.