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00:01, 6 мая 2023Россия

В Роспотребнадзоре предупредили о сохраняющейся опасности COVID-19

Роспотребнадзор: отмена ВОЗ статуса ЧС из-за COVID-19 не означает, что о нем можно забыть

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отмена статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу, о которой ранее заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, не означает, что о COVID-19 можно забыть. О сохраняющейся опасности инфекции в разговоре с «Лентой.ру» предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Отмена статуса ЧС международного масштаба не означает, что о COVID-19 можно забыть. Вирус активно мутирует, появляются все более заразные варианты. В этой ситуации у нас в стране в полном объеме продолжают работать инструменты эпиднадзора», — сказала она.

По словам Пшеничной, в России ведется постоянный мониторинг изменения штаммов инфекции, а также актуализируется база вариантов коронавируса, которые циркулируют на данный момент. Особенно важно, что в стране сохраняется высокий уровень охвата населения тестированием на COVID-19, подчеркнула специалист.

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«Опыт преодоления пандемии COVID-19 значим для всего мира, его невозможно переоценить. Использование СИЗ (средств индивидуальной защиты — прим. "Ленты.ру"), антисептиков, разумное соблюдение социальной дистанции, следование базовым правилам гигиены — эти меры помогли сберечь множество человеческих жизней», — напомнила Пшеничная, выразив уверенность в том, что противоэпидемические меры вошли у россиян в привычку.

5 мая глава ВОЗ объявила о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. Победить пандемию помогли врачи, меры правительств, а также люди, решившиеся на личные жертвы ради общественной безопасности, отметил Гебреисус.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что в России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, которые направлены на недопущение распространения COVID-19.

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Никита Абрамов
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