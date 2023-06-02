В Финляндии придумали способ укрепить забор на границе с Россией

Itä-Savo: Финляндия установит камеры видеонаблюдения на заборе на границе с Россией

Финские власти решили установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с Россией. Об этом сообщило издание Itä-Savo.

Как говорится в материале, пограничная служба захотела ответить на критику финнов. Ранее граждан возмутило «хлипкое сооружение» на восточной границе за 380 миллионов евро. Журналист отметил, что забор укрепят колючей проволокой и системой видеонаблюдения.

«Для контроля за 200-километровым участком границы на заборе будут установлены тысячи видеокамер», — говорится в статье.

Фото тестового участка пограничного заграждения на границу двух стран вызвала в Финляндии шквал критики. Многие финны сравнили его с «ограждением для детского сада» или «садовым заборчиком».

1 июня стало известно, что новое правительство Финляндии продлит ограничения на въезд для российских путешественников.

Также сообщалось, что финские пограничники оказались бессильны перед российскими туристами. Они продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Кроме того, уточнялось, что санкции Евросоюза, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей), также легко обходятся россиянами.