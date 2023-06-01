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13:05, 1 июня 2023Путешествия

Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян

Петтери Орпо: новое правительство Финляндии продлит ограничения на въезд для россиян

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

Новое правительство Финляндии продлит ограничения на въезд для российских путешественников. Об этом заявил глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, передает Demokraatti.

Чиновник назвал такой исход очевидным и «само собой разумеющимся». Введенные в 2022 году ограничения прекратят работу вместе с действующим правительством, однако будут просто продлены.

Ранее сообщалось, что финские пограничники оказались бессильны перед российскими туристами, которые продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Кроме того, уточнялось, что санкции Евросоюза, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей), также легко обходятся россиянами.

Кроме того, в феврале стало известно, что россияне стали рекордсменами среди желающих попасть в Финляндию — в 2022 году туристы подали более 113 тысяч заявлений на получение финской визы.

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    Зарина Дзагоева
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