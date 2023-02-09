Россияне стали рекордсменами среди желающих попасть в Финляндию

МИД Финляндии: несмотря на санкции, россияне получили более 106 тысяч финских виз в 2022-м

Туристы из России подали более 113 тысяч заявлений на получение финской визы и стали рекордсменами среди желающих попасть в страну в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Финляндии.

В ведомстве уточнили, что общее число выданных россиянам виз сократилось в сравнении с предыдущими годами в связи с введенными Финляндией санкциями, ограничивающими въезд граждан России. Однако, несмотря на это, из 113 тысяч поданных заявок более 106 тысяч были одобрены и только около четырех процентов — отклонены.

Наиболее загруженным регионом мира для подачи заявок на финские визы остался Санкт-Петербург, где было более 82 тысяч желающих попасть в страну. Далее следует Москва с более чем 11 тысячами заявлений и Петрозаводск (почти 10 тысяч).

По данным МИД Финляндии, в других странах всего было подано 52 232 заявления. После России наибольшее число заявок поступило из Таиланда (8,6 тысячи), Индии (7,7 тысячи) и Турции (3,8 тысячи).

Ранее, в январе, финские пограничники заставили российского туриста переночевать на лавочке в транзитной зоне вместо забронированного номера в отеле. Мужчине сообщили, что он слишком долго будет находиться в Финляндии, а по правилам он должен покинуть страну незамедлительно.