В Польше сообщили об обнаружении «шпионского шара с востока»

RMF FM: в Польше около Бяла-Писка нашли неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей

В Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Как стало известно, фрагменты объекта нашли утром 3 июня в кукурузном поле в четырех километрах от города Бяла-Писка. Отмечается, что в десяти километрах находится военный полигон и воинская часть. По предварительным данным, объект может быть метеорологическим шаром, однако точных данных о его происхождении пока нет. «Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока», — говорится в материале.

По словам нашедшего фрагменты, под куполом находился ящик из пенопласта и антенна. Кроме того, на воздушном шаре можно было прочесть надписи кириллицей. Находка была изъята полицией, после чего ее забрали военные для дальнейшего изучения.

В начале мая над Гавайями пролетел неизвестный воздушный шар. Сообщалось, что американские военные отслеживали объект и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности.