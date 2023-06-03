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13:28, 3 июня 2023Россия

Очевидец рассказал о ситуации на месте массовой аварии в Санкт-Петербурге

Очевидец рассказал о серьезных травмах пострадавших в массовой аварии в Санкт-Петербурге

Фото: МЧС РФ

В результате массовой аварии с участием 13 автомобилей на Софийской улице в Санкт-Петербурге серьезно пострадали несколько человек. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил очевидец случившегося. Он также рассказал о ситуации на месте дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина оказался на месте ДТП уже после столкновения и находился там больше часа.

«Работали спасатели и реанимация, одного увезли в скорой без сознания, самосвал на встречной в 100 метрах остался. Очевидцев огородили, работали спасатели. Маленькие дети сидели невредимые в одной из несильно поврежденных машин, кажется, Opel», — рассказал собеседник издания.

Утром 3 июня управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило о крупном столкновении машин. «На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — сообщили в главке. Позже уточнили, что столкнулись 13 автомобилей, а госпитализировали 11 человек.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с моментом случившегося. На кадрах грузовик на большой скорости вылетает на полосы встречного движения, где таранит большое число автомобилей, которые стоят на светофоре. По информации Shot, водитель большегруза Iveco не справился с управлением и выехал на встречную полосу. С ним сейчас работают сотрудники полиции.

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