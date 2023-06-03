Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 3 июня 2023Наука и техника

В миллионах материнских плат нашли критическую уязвимость

Eclypsium: в 270 моделях материнских плат Gigabyte нашли опасный бэкдор

Фото: Nathaniel Sison / Unsplash

В материнских платах Gigabyte обнаружили неустраняемую критическую уязвимость. Об этом сообщили специалисты агентства Eclypsium.

Эксперты фирмы нашли в материнских платах Gigabyte бэкдор — встроенный дефект, позволяющий получить несанкционированный доступ к данным. По словам специалистов, причина появления бэкдора заключается в небезопасной реализации функции обновления прошивки, из-за чего злоумышленники могут запустить вредоносное ПО без ведома пользователей.

Проблема касается 270 моделей Gigabyte — в агентстве отметили, что уязвимость может угрожать безопасности миллионов потребителей. По словам инженера Eclypsium Джона Лукайдеса, пользователи могут узнать о модели своей материнской платы, открыв меню «Пуск» и перейдя в раздел «Информация о системе».

Специалисты Eclypsium отметили, что сообщили о бэкдоре Gigabyte и предложили свою помощь в устранении уязвимости. Представители производителя материнских плат подтвердили, что занимаются решением проблемы. «Если вы не доверяете прошивке своей материнской платы, вы строите свой дом на песке», — прокомментировал проблему представитель агентства по безопасности Crash Override Рич Смит.

В июле 2022 года специалисты по безопасности обнаружили уязвимость, которая позволяет скрытно заразить материнские платы Gigabyte и ASUS вирусом. Эксперты отметили, что с помощью нового способа хакеры уже атаковали пользователей из Китая, России, Ирана и Вьетнама.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму назвали условие для установления мира на Украине
    Москвичей предупредили о способе застройщиков сэкономить на ремонте
    Байдену посоветовали использовать трость после падения
    Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось
    Пентагон заявил об отказе Пекина отвечать на звонки по контролю за вооружениями
    Врач назвала способы подготовить кожу к отпуску
    В миллионах материнских плат нашли критическую уязвимость
    В Британии обвинили Россию в расширении НАТО
    Российские танкисты уничтожили в ДНР до 10 украинских разведчиков
    В Польше возмутились лазейкой для путешествий россиян
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.