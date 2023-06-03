Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 3 июня 2023Россия

Два человека погибли в результате обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков: два человека погибли 3 июня в результате обстрела Шебекинского округа ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины с утра 3 июня обстреливают населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате два человека погибли. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина — она скончалась на месте от полученных травм. Еще одна женщина пострадала, у нее осколочные ранения левого плеча, рассказал Гладков.

В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина. Еще у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей, он сейчас находится в больнице.

Ранее Гладков рассказал о ситуации в Шебекине. По его словам, число обстрелов сократилось по сравнению с предыдущим днем.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины, усиленных танками, предприняли попытку прорыва.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    В России отреагировали на слова Зеленского о готовности к контрнаступлению
    Обстрел граничащего с Украиной российского региона повредил газопровод
    В Крыму ответили на позицию Великобритании по захвату полуострова
    На Украине обязали банки отчитываться о всех карточных платежах населения
    Стало известно о сохраняющихся контактах России и США
    Два человека погибли в результате обстрела Белгородской области ВСУ
    Журналистов из недружественных стран не пустят на ПМЭФ
    Экс-военный объяснил боязнь действия ПВО на Украине
    МИД России обвинил США в игнорировании причин кризиса ДСНВ
    В Киеве назвали Орбану условие для отказа Украины от контрнаступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.