Два человека погибли в результате обстрела Белгородской области ВСУ
Вооруженные силы Украины с утра 3 июня обстреливают населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате два человека погибли. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина — она скончалась на месте от полученных травм. Еще одна женщина пострадала, у нее осколочные ранения левого плеча, рассказал Гладков.
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В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина. Еще у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей, он сейчас находится в больнице.
Ранее Гладков рассказал о ситуации в Шебекине. По его словам, число обстрелов сократилось по сравнению с предыдущим днем.
1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины, усиленных танками, предприняли попытку прорыва.