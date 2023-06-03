Два человека погибли в результате обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков: два человека погибли 3 июня в результате обстрела Шебекинского округа ВСУ

Вооруженные силы Украины с утра 3 июня обстреливают населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате два человека погибли. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина — она скончалась на месте от полученных травм. Еще одна женщина пострадала, у нее осколочные ранения левого плеча, рассказал Гладков.

⠀

В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина. Еще у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей, он сейчас находится в больнице.

Ранее Гладков рассказал о ситуации в Шебекине. По его словам, число обстрелов сократилось по сравнению с предыдущим днем.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны России сообщили, что до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины, усиленных танками, предприняли попытку прорыва.