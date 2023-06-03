Губернатор Белгордской области рассказал о ситуации в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил, что число обстрелов ВСУ Шебекино сократилось

Число обстрелов приграничного Шебекинского городского округа сократилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — написал губернатор.

Он добавил, что власти продолжат работу с отселенными жителями Шебекинского округа. По словам Гладкова, у жителей много вопросов — в частности, о кормлении животных, оставленных документах и вещах. Глава Белгородской области пообещал с каждым проработать возникшие вопросы и подчеркнул, что во всех пунктах временного размещения созданы информационные центры.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. Главу государства постоянно информируют о ситуации в приграничном российском регионе Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и власти Белгородской области. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, события в Белгородской области не могут оказать влияние на ход СВО.