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22:19, 3 июня 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сайт Greenpeace

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace на территории России

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту Greenpeace International. Соответствующая информация содержится в универсальном сервисе регулятора для проверки блокировок сайтов и страниц в сети.

На странице сервиса снование для блокировки не приводится.

Ранее Минюст России внес Greenpeace в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в стране нежелательной. Организацию включили в список на основании решения Генпрокуратуры России, посчитавшей, что ее деятельность несет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

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    Марина Совина
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