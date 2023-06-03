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20:48, 3 июня 2023Бывший СССР

В России высказались о возможности достичь целей СВО не на поле боя

Сенатор Карасин призвал изучать способы достижения целей СВО не на поле боя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские власти изучают способы достичь целей специальной военной операции (СВО) не только на поле боя, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об альтернативном варианте воплотить планы Москвы в жизнь.

«Надо эти вопросы изучать. Президент абсолютно правильно рассуждает, поэтому тут преждевременно строить какие-то прогнозы, но главное задаться целью достичь каких-то выводов. И работа такая ведется», — рассказал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российский лидер выступает за достижение целей СВО не только на поле боя.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал представитель главы государства.

По словам Пескова, такому развитию событий мешают страны Запада, которые не оставляют шансов разрешить конфликт по-другому.

Ранее в Кремле неоднократно сообщали о неизменности задач российской военной кампании на территории Украины. Также российские власти регулярно отмечают, что СВО идет по плану.

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    Варвара Кошечкина
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