В России высказались о возможности достичь целей СВО не на поле боя

Сенатор Карасин призвал изучать способы достижения целей СВО не на поле боя

Российские власти изучают способы достичь целей специальной военной операции (СВО) не только на поле боя, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об альтернативном варианте воплотить планы Москвы в жизнь.

«Надо эти вопросы изучать. Президент абсолютно правильно рассуждает, поэтому тут преждевременно строить какие-то прогнозы, но главное задаться целью достичь каких-то выводов. И работа такая ведется», — рассказал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российский лидер выступает за достижение целей СВО не только на поле боя.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал представитель главы государства.

По словам Пескова, такому развитию событий мешают страны Запада, которые не оставляют шансов разрешить конфликт по-другому.

Ранее в Кремле неоднократно сообщали о неизменности задач российской военной кампании на территории Украины. Также российские власти регулярно отмечают, что СВО идет по плану.