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13:41, 28 мая 2023Россия

В Кремле высказались о целях СВО

Песков: заявленные президентом Путиным цели СВО не менялись, они должны быть достигнуты

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Обозначенные президентом России Владимиром Путиным цели специальной военной операции (СВО) на Украине не поменялись. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Соответствующий отрывок в своем Telegram-канале опубликовал ведущий Павел Зарубин.

По словам представителя Кремля, конфликт на Украине имеет свои цели, которые должны быть достигнуты.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Он пояснил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи. При этом президент отметил, что цель СВО — демилитаризация Украины.

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    Алевтина Запольская
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