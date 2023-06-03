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14:08, 3 июня 2023Спорт

Российский боец ММА спас жизнь человеку

Российский боец ММА Мажидов спас человека с приступом эпилепсии в магазине в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку. Об этом сообщается в Telegram‑канале промоутерской организации RCC.

Инцидент произошел 29 мая в Москве. Спортсмен помог человеку, у которого случился приступ эпилепсии на кассе в магазине, а затем вызвал бригаду скорой помощи.

«Я автоматически встал и побежал туда. Сразу понял по рукам, что у него приступ эпилепсии, что он задыхается. Как спортсмен оказал первую помощь. Положил на правый бок», — рассказал «Чемпионату» Мажидов.

Мажидов провел три боя по правилам MMA, дважды одержав победу и потерпев одно поражение. Спортсмен участвовал в турнирах под эгидой United Steel Fighters и Hardcore Fighting.

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    Анастасия Борисова
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