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12:36, 3 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии начался митинг в поддержку сохранения Дня Победы

В Молдавии начался мирный гражданский марш-митинг в поддержку сохранения Дня Победы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии начался гражданский митинг в поддержку сохранения Дня Победы, передает РИА Новости.

Уточняется, что мирный марш стартовал на площади железнодорожного вокзала Кишинева, после чего колонна протестующих направилась в центр столицы. В руках демонстранты несут плакаты с надписями «Руки прочь от Победы», «У нас один День Победы — это 9 мая», «Мы наследники победителей».

Отмечается, что акция проходит без флагов каких-либо партий, однако к акции подключились депутаты от оппозиционной партии «Шор». Также сообщается, что правоохранительные органы не вмешиваются в действия митингующих.

Ранее правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) предложила переименовать отмечаемый 9 мая День Победы. Кроме того, предлагается перенести его на 8 мая в соответствии с европейскими странами.

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    Анастасия Заикина
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