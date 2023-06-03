Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось

AFP: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек

Число погибших при столкновении поездов в штате Одиша в Индии возросло до 288. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.

При этом ранее издание Indian Express сообщало о гибели 233 человек. По сведениям журналистов, 900 человек получили ранения.

Ранее Саранги заявил, что число погибших растет. «Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший», — подчеркнул он. В свою очередь исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма добавил, что сейчас трудно оценить точное число жертв и пострадавших.

Инцидент произошел 2 июня около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Некоторые люди застряли под обломками поездов и ожидают помощи спасателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.