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06:40, 3 июня 2023Мир

Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось

AFP: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек

Фото: Reuters

Число погибших при столкновении поездов в штате Одиша в Индии возросло до 288. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.

При этом ранее издание Indian Express сообщало о гибели 233 человек. По сведениям журналистов, 900 человек получили ранения.

Ранее Саранги заявил, что число погибших растет. «Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший», — подчеркнул он. В свою очередь исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма добавил, что сейчас трудно оценить точное число жертв и пострадавших.

Инцидент произошел 2 июня около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Некоторые люди застряли под обломками поездов и ожидают помощи спасателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

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    Марина Совина
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