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14:10, 3 июня 2023Россия

Российские военные пресекли действия украинских ДРГ в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионных групп

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в течение суток на этом направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении российские военные ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

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