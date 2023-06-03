Российские военные пресекли действия украинских ДРГ в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионных групп

В Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в течение суток на этом направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении российские военные ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Ранее Минобороны России сообщило об ожесточенных боях в центральной части Марьинки Донецкой народной республики, которые ведут штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат». Кроме того, серьезные бои ведутся подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки.

