Минобороны сообщило об ожесточенных боях в центре Марьинки

МО РФ: бойцы «Ахмата» ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки

Штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки Донецкой народной республики. Об этом журналистам 3 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, серьезные бои ведутся подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военнослужащие освободили около 70 процентов Марьинки. По словам командира «Ахмата», оставшаяся часть будет зачищаться с подразделениями 150-й дивизии.

В конце мая украинские военные аналитики сообщили, что в Марьинке сложилась крайне тяжелая для Вооруженных сил Украины ситуация: российские военнослужащие при поддержке танков и авиации прорывают оборону украинской армии. Уточнялось, что Вооруженным силам РФ уже удалось занять большую часть города.