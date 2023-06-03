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14:07, 3 июня 2023Россия

Минобороны сообщило об ожесточенных боях в центре Марьинки

МО РФ: бойцы «Ахмата» ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки

Фото: Александр Река / ТАСС

Штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки Донецкой народной республики. Об этом журналистам 3 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, серьезные бои ведутся подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военнослужащие освободили около 70 процентов Марьинки. По словам командира «Ахмата», оставшаяся часть будет зачищаться с подразделениями 150-й дивизии.

В конце мая украинские военные аналитики сообщили, что в Марьинке сложилась крайне тяжелая для Вооруженных сил Украины ситуация: российские военнослужащие при поддержке танков и авиации прорывают оборону украинской армии. Уточнялось, что Вооруженным силам РФ уже удалось занять большую часть города.

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    Алина Гончарова
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