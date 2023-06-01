Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:03, 1 июня 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» рассказал о ходе освобождения Марьинки в ДНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в ДНР на 70 процентов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие освободили около 70 процентов города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР), заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда».

«Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов самой Марьинки», — рассказал он о ходе освобождения населенного пункта.

По словам командира «Ахмата», оставшаяся часть будет защищаться с подразделениями 150-й дивизии.

Ранее в Минобороне России рассказали, что спецназ «Ахмат» продолжает наступление на марьинском тактическом направлении. В оборонном ведомстве добавили, что подразделения первого армейского корпуса на данный момент ведут бои в районе Авдеевки.

27 мая стало известно, что российским военным удалось прорвать оборону ВСУ в Марьинке. В частности, российские военные продвинулись вперед, проведя атаку с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс». Кроме того, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенных пунктов Победа и Георгиевка на марьинском направлении.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин пояснил, что Марьинку важно освободить в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения к следующим населенным пунктам.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На десятках iPhone работников «Лаборатории Касперского» нашли шпионский вирус
    Медведев заявил о необходимости уничтожить сложившийся на Украине режим
    Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам
    Россиянин решился на теракт из-за проблем на работе после отказа от вакцинации
    На Украине рассказали о договоре с Западом по поводу «Искандеров»
    В Кишиневе началась встреча Алиева и Пашиняна по мирному договору
    Tesla начала продавать автомобили с разряженной батареей
    Россиянам предложили выиграть встречу с любимым артистом
    Экс-советник Кучмы заявил о диктатуре на Украине
    В Молдавии исключили отказ от Приднестровья в процессе вступления в ЕС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.