Командир «Ахмата» рассказал о ходе освобождения Марьинки в ДНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в ДНР на 70 процентов

Российские военнослужащие освободили около 70 процентов города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР), заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда».

«Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов самой Марьинки», — рассказал он о ходе освобождения населенного пункта.

По словам командира «Ахмата», оставшаяся часть будет защищаться с подразделениями 150-й дивизии.

Ранее в Минобороне России рассказали, что спецназ «Ахмат» продолжает наступление на марьинском тактическом направлении. В оборонном ведомстве добавили, что подразделения первого армейского корпуса на данный момент ведут бои в районе Авдеевки.

27 мая стало известно, что российским военным удалось прорвать оборону ВСУ в Марьинке. В частности, российские военные продвинулись вперед, проведя атаку с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс». Кроме того, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенных пунктов Победа и Георгиевка на марьинском направлении.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин пояснил, что Марьинку важно освободить в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения к следующим населенным пунктам.