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07:31, 1 июня 2023Бывший СССР

Пушилин объяснил важность освобождения Марьинки

Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки в ближайшем будущем

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка важно освободить в обозримой перспективе. Его слова приводит РИА Новости.

Как объяснил Пушилин, это необходимо для дальнейшего продвижения к следующим населенным пунктам. Он уточнил, что сейчас на марьинском направлении достаточно напряженно, это одна из горячих точек. По словам собеседника агентства, продвижение происходит ежедневно, однако этого пока недостаточно для полного освобождения.

Ранее Пушлин заявил о планах сотрудничать с чеченскими бойцами по освобождению Марьинки. По его словам, в зоне ответственности подразделений из Чечни в настоящий момент находится марьинское направление. Пушилин подчеркнул, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения специальной военной операции.

Также сообщалось, что российским военным удалось прорвать оборону ВСУ в Марьинке. В частности, российские военные продвинулись вперед, проведя атаку с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс». Кроме того, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенных пунктов Победа и Георгиевка на марьинском направлении.

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    Екатерина Подвигина
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