Власти ДНР заявили о планах сотрудничать с чеченскими бойцами по Марьинке

Пушилин заявил о намерении сотрудничать с чеченскими бойцами по освобождению Марьинки

Власти Донецкой народной республики намерены тесно взаимодействовать с чеченскими бойцами по освобождению Марьинки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, в зоне ответственности подразделений из Чечни в настоящий момент находится марьинское направление. Пушилин подчеркнул, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Марьинка под Донецком. В частности, российские военные продвинулись вперед, проведя атаку с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс». Кроме того, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенных пунктов Победа и Георгиевка на марьинском направлении.