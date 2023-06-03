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19:03, 3 июня 2023Спорт

«Спартак» занял третье место по итогам сезона в РПЛ

Московский «Спартак» занял третье место по итогам сезона в РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Спартак» уступил самарским «Крыльям Советов» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял третье место в чемпионате по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и закончилась со счетом 1:0. Голом отметился Бенхамин Гарре на 55-й минуте. В конце первого тайма защитник красно-белых Георгий Джикия, находящийся на скамейке запасных, получил получил две желтые карточки. Он выбежал на поле, выразив несогласие с решением арбитра Алексея Амелина вынести предупреждение партнеру по команде, а затем продолжил спорить с судьей. Удаление не повлияло на количество игроков на поле. После этого болельщики бросили бутылку в резервного арбитра Яна Бобровского.

В параллельном матче «Пари Нижний Новгород» обыграл со счетом 2:0 «Химки», а «Зенит» победил 1:0 «Факел». В противостоянии «Ахмата» и «Краснодара» выявить победителя не удалось. Противостояние завершилось со счетом 2:2.

В тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/2023 вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре. Футболисты ЦСКА закрепились на второй строчке благодаря победе в заключительном туре над «Ростовом».

«Химки» и «Торпедо» вылетели из элитного дивизиона, заняв 15-ю и 16-ю строчку в турнирной таблице соответственно. «Пари Нижний Новгород» и «Факел» поборются за места в лиге в стыковых матчах.

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    Ксения Курашкина
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