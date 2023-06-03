Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 3 июня 2023Бывший СССР

Появилось первое фото полета украинского носителя ракет Storm Shadow

«РВ»: появилось первое фото полета украинского носителя крылатых ракет Storm Shadow
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Gleb Garanich / Reuters

В сети появилось первое фото полета украинского носителя британских крылатых ракет Storm Shadow. Его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В кадр попал бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины, который несет две ракеты Storm Shadow.

3 июня Минобороны России сообщило, что в зоне проведения спецоперации удалось перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее в мае министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию самолета Су-24 украинских Военно-воздушных сил с крылатой ракетой Storm Shadow. Это подтверждает, что Су-24 стали носителями британских ракет.

Кроме того, обозреватель журнала Popular Mechanics называл особенности Storm Shadow — в частности, эти крылатые ракеты большой дальности оснащены боеголовкой с зарядом для проникновения в бункеры.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило об ожесточенных боях в центре Марьинки
    Стало известно об иностранном оружии у атаковавшей Белгородскую область ДРГ
    Бывший глава ЦРУ оценил вероятность захвата Украиной Крыма
    МИД России заявил о конце эпохи неоспоримого американского доминирования
    Появилось первое фото полета украинского носителя ракет Storm Shadow
    Тепляковы рассказали о набросившейся на их детей пенсионерке
    Турция ответила на просьбу НАТО отправить военных в Косово
    Певица Глюкоза показала лицо без макияжа
    Российские военные пресекли действия украинских ДРГ в Харьковской области
    Минобороны заявило об уничтожении украинского самолета Су-27 и вертолета Ми-8
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.