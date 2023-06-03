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16:51, 3 июня 2023Бывший СССР

МИД Украины отверг мирный план Индонезии

МИД Украины: Киев отверг предложенный Индонезией план мирного урегулирования конфликта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев оценил мирный план, предложенный Индонезией, и категорически отверг его. Об этом официальный представитель ведомства сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выдвинутый Индонезией план мирного урегулирования конфликта украинские власти отвергли, так как он «не сработает». Николенко подчеркнул, что единственный допустимый для Киева вариант решения ситуации — вывод российских войск.

«Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может», — заявил пресс-секретарь МИД.

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В заключение Николенко пригласил Индонезию присоединиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую Киев называет единственно возможным планом для урегулирования конфликта.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования по Украине. Предложение включает в себя полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны в регионе проведения специальной военной операции и размещение миротворцев ООН.

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    Алиса Дмитриева
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