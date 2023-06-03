Уничтожение подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ сняли на видео

Минобороны показало кадры уничтожения подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ

В сети появились кадры, как огнеметные и гранатометные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Минобороны России, сообщает телеканал «Звезда».

По информации министерства, удар по позициям противника наносился с дистанции до 300 метров с различных огневых точек. Для этого подразделения ВДВ разделились на две ударные группы и подгруппы прикрытия.

При уничтожении опорного пункта ВСУ российские военные использовали термобарические боеприпасы ручных огнеметов РПО-А «Шмель» и фугасные гранаты ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-30.

Ранее стало известно, что российский «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт в Донбассе. Как сообщил командир расчета с позывным Урал, цель была поражена с первого выстрела.