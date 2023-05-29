Российский «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт в Донбассе

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовском направлении в Донбассе

Российские военные Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом противника на сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил командир расчета с позывным «Урал», передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». «Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — подчеркнул командир расчета.

«Урал» добавил, что это является рядовой работой по уничтожению противника. Он отметил, что в основном средний расход по цели составляет один-два термобарических снаряда. Это произошло благодаря наработке боевого опыта, объяснил он.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил об охоте ВСУ на российскую огнеметную систему «Солнцепек». Он отметил, что ТОС-1А — это один из самых страшных для врага видов боевой техники.