Премьер Люксембурга заставил Владимира Зеленского замолчать неприличным жестом

РИА Новости: премьер Люксембурга Беттель неприличным жестом заставил замолчать Зеленского

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским с помощью неприличного жеста заставил его замолчать. Инцидент произошел на полях саммита Европейского политического сообщества, видео опубликовано на YouTube, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, что украинский лидер пытался завести разговор с Баттелем и с президентом Сербии Александром Вучичем. Однако после недолгого диалога премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать. Он сделал неприличный жест рукой, указывающий на излишнюю разговорчивость украинского политика.

В ответ Зеленский улыбнулся и обернулся на журналистов, показывая, что не счел оскорбительным жест Баттеля.

Ранее украинский лидер признал, что страна не вступит в НАТО до завершения специальной военной операции (СВО). При этом он призвал государства, которые находятся на границе с Россией, вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС).