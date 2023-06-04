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17:04, 4 июня 2023Россия

Власти Белгородской области сообщили о бое с украинской ДРГ

Губернатор Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке идет бой с украинской ДРГ
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке», — рассказал представитель властей.

О проникновении диверсантов в Белгородскую область сообщалось и 22 мая, в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позднее в Минобороны России заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, заход украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Специальная военная операция на Украине продолжается, чтобы не допускать такого впредь, отметил он.

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    Алина Гончарова
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