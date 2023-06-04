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21:15, 4 июня 2023Спорт

«Монако» Головина уволил главного тренера

«Монако» Александра Головина уволил главного тренера Филиппа Клемана
Филипп Клеман

Филипп Клеман. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский хавбек Александр Головин, уволил главного тренера Филиппа Клемана. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В клубе назвали отставку бельгийского специалиста необходимостью. Руководство «Монако» не устроили результаты в сезоне-2022/2023. Команда заняла шестое место в турнирной таблице Лиге 1, отстав на две позиции от зоны еврокубков. Год назад монегаски стали третьими в чемпионате Франции.

Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. Он также известен по работе в «Брюгге» и сборной Бельгии.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и совершил семь голевых передач.

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    Ксения Курашкина
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