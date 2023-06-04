«Монако» Головина уволил главного тренера

«Монако» Александра Головина уволил главного тренера Филиппа Клемана

Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский хавбек Александр Головин, уволил главного тренера Филиппа Клемана. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В клубе назвали отставку бельгийского специалиста необходимостью. Руководство «Монако» не устроили результаты в сезоне-2022/2023. Команда заняла шестое место в турнирной таблице Лиге 1, отстав на две позиции от зоны еврокубков. Год назад монегаски стали третьими в чемпионате Франции.

Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. Он также известен по работе в «Брюгге» и сборной Бельгии.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и совершил семь голевых передач.