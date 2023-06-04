В российском регионе двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

ГУ МВД: на Кубани двое взрослых и ребенок погибли при лобовом столкновении с грузовиком

На Кубани три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на трассе в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по российскому региону.

По данным ведомства, около 15:30 водитель грузовика MAN, двигаясь по автодороге в обход станции Выселки, вышел на обгон и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В ДТП погибли двое взрослых и один ребенок 2012 года рождения. Один пострадавший доставлен в больницу, информация о его состоянии не уточняется.

В субботу, 3 июня, в Нижегородской области произошла дорожная авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе трое детей 2014, 2015 и 2020 года рождения.