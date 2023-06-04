Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в политическом ролике с картой Европы

Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в политическом ролике с изображением карты Европы

Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в политическом рекламном видеоролике с изображением карты Европы. Изменение было внесено накануне, до этого полуостров, по версии венгерского правительства, принадлежал России, передает РИА Новости.

Новый вариант видео с картой появился на правительственном сайте Венгрии после официального демарша МИД Украины. В Киеве остались недовольны условным изображением, на которой Крым был закрашен тем же цветом, что и вся территория России.

«Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивали в украинском МИД.

По каким причинам это случилось, власти Венгрии не раскрыли. Вместе с тем на местных телеканалах запустили другой видеоролик, с несколько иным сюжетом, в котором также присутствует карта, однако на ней Крым входит в состав Украины.

Оба видео являются политической рекламой, которая предназначена для венгерских граждан и направлена против внутренней оппозиции, которая по мнению правительства, намерена «втянуть Венгрию в войну на Украине».

До этого политолог Владимир Брутер предположил, что Венгрия призвала к началу переговоров между Москвой и Киевом, опубликовав видео с картой Украины без Крыма.

3 июня венгерское правительство разместило ролик с картой Украины без Крыма на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В записи, в частности, звучат призывы к прекращению огня и переговорам.

Позже Киев выразил официальный демарш Будапешту в связи с произошедшим.