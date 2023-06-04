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08:53, 4 июня 2023Мир

Премьер Индии пообещал без пощады наказать виновных в крушении поездов

Премьер Индии Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет

Фото: Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет. С таким заявлением он выступил на месте крупнейшей за 20 лет железнодорожной катастрофы в стране, сообщает Hindustan Times.

«У меня нет слов, чтобы выразить свою боль... Никому не будет пощады, и против виновных будут приняты решительные меры. Даны указания обеспечить надлежащее и быстрое расследование трагедии», — сказал он.

Ранее стало известно, что число погибших в результате столкновения поездов в штате Одиша выросло до 294, еще около 100 пассажиров находятся в критическом состоянии. Количество пострадавших превысило тысячу человек.

Инцидент произошел 2 июня возле станции «Баханага Базар». Пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с товарным поездом, в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов, некоторые из них отлетели на значительное расстояние.

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    Марина Совина
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