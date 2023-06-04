Названа причина пожара в больнице Новосибирска
МЧС назвало короткое замыкание предварительной причиной пожара в больнице Новосибирска
Предварительная причина пожара в Центральной клинической больнице Новосибирска — короткое замыкание. Ее назвал начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, которого цитирует ТАСС.
«Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — добавил Орлов.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение кровли больницы на площади 1800 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций.
О загоревшейся крыше Центральной клинической больницы Новосибирска стало известно ранее 4 июня. Пострадавших в результате возгорания нет.