Названа причина пожара в больнице Новосибирска

МЧС назвало короткое замыкание предварительной причиной пожара в больнице Новосибирска

Предварительная причина пожара в Центральной клинической больнице Новосибирска — короткое замыкание. Ее назвал начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, которого цитирует ТАСС.

«Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение кровли больницы на площади 1800 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций.

О загоревшейся крыше Центральной клинической больницы Новосибирска стало известно ранее 4 июня. Пострадавших в результате возгорания нет.