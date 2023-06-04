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14:08, 4 июня 2023Россия

Названа причина пожара в больнице Новосибирска

МЧС назвало короткое замыкание предварительной причиной пожара в больнице Новосибирска

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предварительная причина пожара в Центральной клинической больнице Новосибирска — короткое замыкание. Ее назвал начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, которого цитирует ТАСС.

«Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение кровли больницы на площади 1800 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций.

О загоревшейся крыше Центральной клинической больницы Новосибирска стало известно ранее 4 июня. Пострадавших в результате возгорания нет.

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    Антон Похиляк
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