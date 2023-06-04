Названа причина крушения поездов в Индии

Министр Вайшнав назвал причиной крушения поездов изменение системы электронной блокировки

Крушение поездов в индийском штате Одиша, в результате которого погибли 294 человека, произошло из-за изменения в системе электронной блокировки. Причину катастрофы назвал министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, передает ТАСС.

«Мы установили причину катастрофы и виновных в ней лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — заявил Вайшнав.

При этом имена тех, кто несет ответственность за произошедшее, он не уточнил, отметив, что в настоящее время власти сосредоточены на восстановлении движения поездов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет.

Катастрофа произошла 2 июня возле станции Баханага Базар. Пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с товарным поездом, в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов, некоторые из них отлетели на значительное расстояние. На данный момент известно о 294 погибших, при этом сообщалось, что еще около 100 человек находятся в критическом состоянии.

