В Германии несколько полицейских получили ранения во время протестов

Focus: в Лейпциге двое полицейских получили ранения в ходе протестов левых радикальных сил

В Лейпциге на востоке Германии несколько полицейских получили ранения во время протестов левых радикальных сил. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

По данным издания, вечером в субботу, 3 июня, демонстранты забросали камнями полицейский участок. В результате были ранены двое стражей порядка, охранявших объект.

Сообщается, что в ходе протестов было задержано 500 человек.

Власти Лейпцига запретили демонстрацию сторонников левых радикальных сил. Тем не менее 3 июня на улицы города вышло около 1,5 тысячи радикалов. Протесты связаны с обвинительными приговорами в отношении представителей левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских групп.

Ранее в Лейпциге и ряде других городов на востоке Германии прошли массовые протесты против энергетической политики страны. Уточнялось, что демонстранты протестовали против высоких цен на энергоносители и политики федерального правительства.