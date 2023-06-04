ВСУ заявили о ракетном ударе по аэродрому близ Кропивницкого
Под ракетный удар в ночь на воскресенье, 4 июня, попал аэродром близ Кропивницкого в Кировоградской области. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в рамках телемарафона, передает РБК.
Кроме того, по его данным, в результате атаки оказалась повреждена инфраструктура в Сумской области.
До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные новостные издания сообщали о взрывах и работе системы противовоздушной обороны в Кропивницком и Днепропетровской области. Средства ПВО также действовали в украинской столице и Киевской области.
По сведениям очевидцев, взрывы происходили в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.
2 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе средств ПВО в украинской столице.
В ночь на 1 июня в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Впоследствии выяснилось, что в городе слышали до 10 детонаций. Все мероприятия в украинской столице, запланированные ко Дню защиты детей, пришлось отменить.