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22:22, 4 июня 2023Мир

Призвавшему к санкциям против России сербскому министру посоветовали закрыть рот

Глишич сказал закрыть рот призвавшему к санкциям против России министру экономики Сербии

Фото: Reuters

Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич сказал «закрыть свой рот» министру экономики Раде Басте, который ранее призывал ввести санкции против России, а теперь потребовал от президента Александра Вучича начать аресты активистов. Об этом сообщает сербское издание «Новости».

«Натовская гнида, закрой лишний раз свой грязный красный рот. Их арестовали, а так как ты тоже непорядочный, то также должен быть арестован», — посоветовал Глишич Басте во время беседы с журналистами.

В субботу, 3 июня, в сербской столице прошла пятая за последние несколько недель антиправительственная акция. Участники акции «Сербия против насилия» потребовали запретить все реалити-шоу и другие передачи и СМИ, пропагандирующие насилие и безнравственность. Также среди требований — отставка главы МВД страны Бранислава Гашича и руководителя Агентства безопасности и информации Александра Вулина.

Первая такая акция состоялась 8 мая. Поводом для этого послужили случаи стрельбы 3 и 4 мая.

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    Марина Совина
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