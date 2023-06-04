Призвавшему к санкциям против России сербскому министру посоветовали закрыть рот

Глишич сказал закрыть рот призвавшему к санкциям против России министру экономики Сербии

Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич сказал «закрыть свой рот» министру экономики Раде Басте, который ранее призывал ввести санкции против России, а теперь потребовал от президента Александра Вучича начать аресты активистов. Об этом сообщает сербское издание «Новости».

«Натовская гнида, закрой лишний раз свой грязный красный рот. Их арестовали, а так как ты тоже непорядочный, то также должен быть арестован», — посоветовал Глишич Басте во время беседы с журналистами.

В субботу, 3 июня, в сербской столице прошла пятая за последние несколько недель антиправительственная акция. Участники акции «Сербия против насилия» потребовали запретить все реалити-шоу и другие передачи и СМИ, пропагандирующие насилие и безнравственность. Также среди требований — отставка главы МВД страны Бранислава Гашича и руководителя Агентства безопасности и информации Александра Вулина.

Первая такая акция состоялась 8 мая. Поводом для этого послужили случаи стрельбы 3 и 4 мая.