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16:40, 4 июня 2023Спорт

Теннисисток дисквалифицировали с «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болгерл

Теннисисток дисквалифицировали с парного матча «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болгерл

Фото: Cindy Liu / Reuters

Японская теннисистка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы в матче 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Eurosport.

После разбора розыгрыша при счете 6:7, 3:1 Като отбросила мяч на сторону соперниц и попала в болгерл. После этого девочка заплакала.

Изначально судья оценил этот инцидент как случайный, однако чешка Мария Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо потребовали наказать азиатский дуэт. В итоге арбитр изменил свое решение и присудил Като и Сутджиади техническое поражение. После этого японка расплакалась.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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