Назван главный продукт будущего от Apple

Аналитик: развитие искусственного интеллекта от Apple важнее, чем MR-гарнитура

Авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Ко оценил перспективы будущей гарнитуры смешанной реальности от Apple. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

В преддверии WWDC, на которой Apple должна показать шлем виртуальной и дополненной реальности, Мин-Чи Ко заявил, что для инвесторов компании значительно важнее успехи в сфере искусственного интеллекта (ИИ), чем выпуск новой гарнитуры. По словам аналитика, устройство будет иметь успех, если Apple удастся интегрировать его с ИИ.

Мин-Чи Ко назвал разработки в сфере ИИ главным продуктом американской компании в будущем. «Инвесторы менее заинтересованы в гарнитуре Apple, которая по сравнению с ИИ может не принести значительного дохода и прибыли поставщикам в ближайшие два года», — подчеркнул автор. Специалист отметил, что в случае успеха нового важного продукта Apple окажет огромное влияние на рынок девайсов альтернативной реальности.

Мин-Чи Ко подчеркнул, что на фоне растущей популярности технологии и сервисов инвесторы больше заинтересованы в ИИ. В качестве примера специалист привел платформу ChatGPT.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT. Также стало известно, что компания начала работу над аналогичным сервисом.