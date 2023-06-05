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08:23, 5 июня 2023Наука и техника

Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя

Ученые из Кембриджа и Сиднея: умеренная доза алкоголя может быть полезна для здоровья

Фото: Adam Jaime / Unsplash

Ученые из университетов Кембриджа и Сиднея сообщили, что умеренное употребление алкоголя может быть полезно для организма. Об этом пишет Daily Mail.

По данным исследователей, спиртные напитки способствуют блокировке химических веществ, которые вызывают воспаления и отеки.

В ходе работы исследователями был изучен уровень С-реактивного белка в крови 3101 жителя Великобритании. Высокий уровень этого вещества свидетельствует о воспалениях в кровеносных сосудах, органах, а также о повышенном риске рака, сердечного приступа, инсульта и развитии психических расстройств.

Ученые сообщили, что меньше всего этого белка было обнаружено у тех, кто периодически употреблял алкогольные напитки. По словам доктора Рэйчел Висонтай, низкое употребление спиртного «может быть полезным, когда речь идет о воспалении».

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление пивом грозит инфарктом почки. Он объяснил, что этот напиток обладает мочегонным эффектом, однако усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани, из-за чего ухудшается фильтрационная способность почек.

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    Марина Совина
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