Макет ракеты «Ангара-А5» прибыл на Восточный

«Роскосмос»: электрозаправочный макет ракеты «Ангара-А5» прибыл на космодром Восточный

Конструкторско-технологический электрозаправочный макет тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» прибыл на космодром Восточный для отработки подготовки первой летной ракеты к пуску. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«На космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты-носителя "Ангара-А5" ("Ангара-НЖ") и специального оборудования, отправленного из омского филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в "Роскосмос")», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Восточного провели приемку вагонов, которые отправят на технический комплекс космодрома. После этого специалисты «Роскосмоса» начнут комплексные испытания технического и стартового комплексов Восточного с использованием «Ангары-НЖ».

В госкорпорации добавили, что транспортировка макета на космодром проходила в специальных контейнерах. При погрузке «Ангары-НЖ» на новые средства транспортирования и отправке железнодорожного состава на космодром начались их автономные комплексные испытания и аттестация. Ее завершат при разгрузке блоков макета ракеты на техническом комплексе и контрольных проверках датчиковой температуры вагонов.

Макет, который изготовили на предприятии «Полет», предназначен для отработки подготовки первой летной «Ангары-А5» к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

В январе «Роскосмос» сообщил, что специалисты «Полета» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени «Ангары-НЖ».

