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16:11, 30 января 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о начале пневмоиспытаний «Ангары-НЖ»

«Роскосмос» рассказал о начале пневмоиспытаний второй ступени макета «Ангары-А5»

Фото: Telegram-канал «Роскосмоса»

Специалисты омского предприятия «Полет» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени электрозаправочного макета тяжелой ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» — для космодрома Восточный. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram.

Отмечается, что это один из заключительных этапов окончательной сборки. «Параллельно в цехе окончательной сборки на баки горючего первой летной ракеты "Ангара-А5" монтируются двигатели, идут сборка гидропневматических узлов и прокладка бортовой кабельной сети», — рассказали в госкорпорации.

Макет «Ангара-НЖ» позволит протестировать технологии подготовки первого летного образца ракеты к пуску с Восточного.

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Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что планы по созданию стартового комплекса для «Ангары-А5» будут выполнены в срок.

В сентябре 2022 года генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов рассказал о начале серийного изготовления ракет семейства «Ангара». Он предположил, что «Полет» выйдет на полноценное серийное производство «Ангары» в 2024 году.

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Даниил Иринин
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