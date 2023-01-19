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14:08, 19 января 2023Наука и техника

Борисов рассказал Путину о сроках создания стартового комплекса для «Ангары-5»

Борисов: планы по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Планы второй очереди по созданию стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара-5» на космодроме Восточный будут выполнены в срок, рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Кремль.

«Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим указом. Поэтому здесь ситуация стабилизирована», — сказал руководитель госкорпорации.

По его словам, аэродромный комплекс на Восточном будет построен к концу 2023 года. «Надеемся, что строители не подведут нас и в 2023 году», — сказал Борисов.

В январе «Роскосмос» заявил, что будет сотрудничать с Республикой Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников.

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Иван Потапов
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