Компания Apple подорожала до исторического максимума
Перед предстоящей презентацией гарнитуры виртуальной реальности собственной разработки стоимость акций американской компании Apple взлетела до исторического максимума, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
По состоянию на 19:15 по московскому времени бумага подорожала до 184,6 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года. С начала 2023-го стоимость техногиганта выросла примерно на 40 процентов.
Гарнитура станет первым новым продуктом компании с 2014 года, когда был запущен Apple Watch. Вместе с тем авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Ко считает, что успех новой гарнитуры будет напрямую зависеть от того, сможет ли компания интегрировать ее с искусственным интеллектом.
Ранее ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами с помощью iPhone. В сообщении ведомства говорится, что выявлена разведывательная акция американских спецслужб, в которой были задействованы несколько тысяч телефонных аппаратов.