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19:23, 5 июня 2023Экономика

Компания Apple подорожала до исторического максимума

Стоимость акций компании Apple выросла до исторического максимума в 184,6 доллара

Фото: Mike Segar / Reuters

Перед предстоящей презентацией гарнитуры виртуальной реальности собственной разработки стоимость акций американской компании Apple взлетела до исторического максимума, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

По состоянию на 19:15 по московскому времени бумага подорожала до 184,6 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года. С начала 2023-го стоимость техногиганта выросла примерно на 40 процентов.

Гарнитура станет первым новым продуктом компании с 2014 года, когда был запущен Apple Watch. Вместе с тем авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Ко считает, что успех новой гарнитуры будет напрямую зависеть от того, сможет ли компания интегрировать ее с искусственным интеллектом.

AAPL Котировки акций от TradingView

Ранее ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами с помощью iPhone. В сообщении ведомства говорится, что выявлена разведывательная акция американских спецслужб, в которой были задействованы несколько тысяч телефонных аппаратов.

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    Платон Щукин
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