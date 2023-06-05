Компания Apple подорожала до исторического максимума

Стоимость акций компании Apple выросла до исторического максимума в 184,6 доллара

Перед предстоящей презентацией гарнитуры виртуальной реальности собственной разработки стоимость акций американской компании Apple взлетела до исторического максимума, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

По состоянию на 19:15 по московскому времени бумага подорожала до 184,6 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года. С начала 2023-го стоимость техногиганта выросла примерно на 40 процентов.

Гарнитура станет первым новым продуктом компании с 2014 года, когда был запущен Apple Watch. Вместе с тем авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Ко считает, что успех новой гарнитуры будет напрямую зависеть от того, сможет ли компания интегрировать ее с искусственным интеллектом.

Ранее ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами с помощью iPhone. В сообщении ведомства говорится, что выявлена разведывательная акция американских спецслужб, в которой были задействованы несколько тысяч телефонных аппаратов.