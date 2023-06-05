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10:24, 5 июня 2023Россия

Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота

В Минобороны заявили об оперативных учениях на Балтийском флоте с 5 по 15 июня
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

На полигонах Калининградской области начались учения с группировками Балтийского флота. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что к маневрам привлекли до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, также в них задействованы свыше 2500 военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов и до 500 единиц специальной техники.

По информации Минобороны, учения в Балтийском море продлятся с 5 по 15 июня. В ходе маневров будут отрабатывать защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

5 июня учения в Японском и Охотском морях также начал Тихоокеанский флот (ТОФ). Как сообщили в министерстве обороны, в учениях группировки сил флота задействованы более 60 боевых кораблей и судов, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

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    Анастасия Шейкина
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