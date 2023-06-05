Россиянкам назвали способ скрыть недостатки фигуры с помощью купальника

Дизайнер Аника Керимова заявила, что скрыть живот поможет купальник с завышенной талией

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам способ скрыть недостатки фигуры с помощью купальника. Ее комментарий публикует издание «Абзац».

При выборе данного предмета гардероба особое внимание следует уделить его крою, заявила специалистка. Например, проблемные живот и бедра помогут скорректировать модели с завышенной талией и фасоны с юбками, а также изделия, дополненные парео, туниками, шортами и рубашками.

В то же время эксперт указала, что улучшают внешний вид девушек данные вещи черного или темно-синего цветов. «Купальники с вертикальными полосами или узорами также помогают создавать эффект стройности фигуры. Отдавайте предпочтение моделям с поддержкой», — добавила Керимова.

В мае дизайнер назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет. Так, женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты.