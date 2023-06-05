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19:46, 5 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали способ скрыть недостатки фигуры с помощью купальника

Дизайнер Аника Керимова заявила, что скрыть живот поможет купальник с завышенной талией

Фото: Kate M / Unsplash

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам способ скрыть недостатки фигуры с помощью купальника. Ее комментарий публикует издание «Абзац».

При выборе данного предмета гардероба особое внимание следует уделить его крою, заявила специалистка. Например, проблемные живот и бедра помогут скорректировать модели с завышенной талией и фасоны с юбками, а также изделия, дополненные парео, туниками, шортами и рубашками.

В то же время эксперт указала, что улучшают внешний вид девушек данные вещи черного или темно-синего цветов. «Купальники с вертикальными полосами или узорами также помогают создавать эффект стройности фигуры. Отдавайте предпочтение моделям с поддержкой», — добавила Керимова.

В мае дизайнер назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет. Так, женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты.

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    Алина Гостева
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