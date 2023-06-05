В США после удара молнии загорелась 160-летняя церковь

В Массачусетсе после удара молнии загорелась 160-летняя церковь

В американском Массачусетсе после удара молнии загорелась 160-летняя церковь. Об этом сообщает ABC News.

На кадрах видно, как после продолжительного горения рухнула башня, пробив остатки кровли. По информации телеканала, во время пожара в здании никого не было. На месте работают экстренные службы.

Накануне в американском штате Луизиана в результате удара молнии загорелся резервуар с топливом. В результате пожара никто не пострадал, однако из-за задымления власти приняли решение об эвакуации людей, живущих в радиусе 2,5 километра от места возгорания.

Летом 2020 года молния ы в купол кирпичной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области, в результате произошло возгорание.